Топ-10 фильмов, премьеры которых ожидают в 2023 году

Настоящие киноманы уже в курсе, что 2023 год несет нам премьеры замечательных фильмов, которые могут стать новыми фаворитами среди критиков и зрителей. Ожидание этих картин у многих вызывает приятное желание посетить кинозал с большим экраном и насладиться сюжетом сполна. Сегодня мы подготовили список из 10 лучших фильмов, которые выйдут в 2023 году.

Вавилон

Премьера 19 января

События разворачиваются в Голливуде в конце 1920-х годов. Новые технологии уже позволяют озвучивать фильмы, поэтому всем ясно, что жанр немого кино исчезает. Джек Конрад – прославленная звезда немого кино. Чтобы остаться на плаву, он должен сделать что-нибудь неподвластное времени. Молодая и талантливая Нелли Ларой (Марго Робби) хочет стать знаменитой актрисой на весь мир. Но она такая не одна. Кругооборот событий, сменяющих друг друга вечеринки, алкоголь и наркотики – калейдоскоп зрелищ и магия золотых времен Голливуда притягивают к себе как магнитом.

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Человек-муравей и Оса: Квантомания

Премьера 17 февраля

Квантовый мир довольно сложно исследовать, но доктор Хэнк Пим никогда не считался с препятствиями. Его наработки используют Скотт Ленг и Хоуп, чтобы продолжить изучение неизведанного. Исследования приведут их к встрече с неожиданным противником (Джонатан Мейджерс), существование которого они даже не могли допустить.

Фантастический боевик "Человек-муравей и Оса: Квантомания" станет 32-м фильмом в киновселенной Marvel, а также девятым фильмом четвертой фазы. Новая лента является продолжением фильмов о персонаже, вышедших в 2015 и 2018 годах.

Джон Уик 4

Премьера 24 марта

Рано осиротев, он долгое время был одиночкой. Джонатан, прозванный Уиком, научился мастерски убивать и всегда делал это лучше любого. Это продолжалось, пока он не встретил любви всей своей жизни Елену. Пришло время отдохнуть. А когда женщина умерла, Джону осталась в память только собака. Никому не стоило трогать эту собачку. Но животное угнали, вместе с тем угнав любимую машину Джона. Теперь его ничто не остановит. И ни одна в мире сила не помешает мстить тем, кто его обидел.

Криминальный боевик "Джон Уик 4" является продолжением одноименных фильмов, выходящих на экраны с 2014 года. Бессменным исполнителем главной роли остается Киану Ривз.

Русалочка

Премьера 26 мая

Подводная принцесса Ариэль очарована принцем Эриком, живущим во дворце. Она наблюдает за ним издалека, любуясь красивым юношей. Любовь к человеку так сильно восхищает принцессу, что он стремится испытать всю его красоту. Но выйти на сушу мешает хвост. Секрет приобретения ног известен старой колдунье. Молодая нимфа решается отправиться в колдунью и заплатить любой ценой за право быть рядом с любимым. Но хитрая подводная ведьма пригласила чрезмерную цену. Ариэль придется отдать за это свой чудесный голос. Полюбит ли Эрик немую красотку?

Дюна: Часть 2

Премьера 3 ноября

События разворачиваются на пустынной планете Арракис, где добывается самое ценное в мире вещество "специи". Потомок Дома Атридов Пол присоединяется к фременам, действующим под руководством Стилгара (Хавьер Бардем). Вместе с ним его мать Джессика. Они отправляются на встречу страшному и неотвратимому будущему – войне, которая охватит все известные уголки империи.

Фантастический боевик "Дюна: Часть 2" является продолжением фильма, вышедшего на экраны в 2021 году. В основу сюжета положен одноименный роман Фрэнка Герберта.

Барби

Премьера 21 июля

Семейная комедия, рассказывающая историю самой известной куклы в мире – что, если бы Барби была настоящей девушкой, живущей среди нас? Слишком неидеальна для идеального мира Барбиленд, она попадает в изгнание и знакомится с суровой реальностью мира людей.

Часовые галактики 3

Премьера 5 мая

В "Стражах Галактики 3" от Marvel Studios наши любимые герои выглядят несколько иначе. Питер Квилл, все еще придя в себя от потери Гаморы, должен снова объединить команду, чтобы защитить вселенную и одного из них. Если эта миссия провалится, это может стать концом Стражей, которым мы их знаем.

Миссия невыполнима 7

Премьера 14 июля

Герой гоняется за опасными преступниками, разоблачает шпионов, совершает опасные трюки и борется с несправедливостями. Впереди его ждет борьба с новым харизматичным злодеем. Правительство использует свой шпион по назначению. Власти Америки убеждены: только Итан может остановить безжалостного убийцу и спасти весь мир. Но поодиночке с этой задачей не справиться. На помощь шпиону придут старые друзья. В попытке справиться со злодеем они будут вынуждены объездить всю Европу.

Шпионы, убегая от погони, окажутся в сказочной Венеции, снежной Норвегии и Польше. Итан, несмотря на зрелый возраст, еще раз продемонстрирует свои профессиональные навыки. Посредством боевых товарищей и уникальных современных технологий шпион Хант должен расправиться со всеми бандитами.

M3GAN

Премьера 6 января

В компании по производству игрушек над новым проектом работает Джемма (Эллисон Уильямс). Игрушка должна стать компаньоном для ребенка, разделять с ним игры и учиться новому. Робот, наделенный искусственным интеллектом, выглядит как кукла, которая по росту соответствует 10-летнему ребенку. Именно тогда, когда проходили последние испытания перед серийным выпуском необычной игрушки, в семье Джеммы происходит трагедия. В автокатастрофе погибают супруги, оставив сиротой маленькую Кеди. Женщина становится опекуншей своей осиротевшей племянницы и дарит ей куклу Меган. Общение и игры с настоящим живым ребенком сильно отличаются от научных экспериментов в стенах лаборатории. Кукла быстро учится новому и готова защищать свою подопечную любым способом. Вопрос только в том, что именно он будет рассматривать как опасность для Кэди.

Вон

Премьера 15 декабря

Будущий художественный фильм режиссера Пола Кинга по сценарию, написанному им в соавторстве с Саймоном Фарнеби. Приквел романа 1964 года "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля. Главную роль исполнит Тимоти Шаламе. Фильм расскажет о молодом Вилле Вонку и о том, как он познакомился с Умпа-Лумпами.

Напомним, UAportal подготовил список 7 лучших фильмов, которые стоит посмотреть второй раз. Часто ленты, которые мы смотрели несколько лет назад, могут открыть новый смысл после повторного просмотра.

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