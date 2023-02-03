Транзит Меркурія у лютому принесе значні переваги трьом знакам зодіаку

Транзит Меркурія у Козерога у лютому 2023 року принесе для деяких знаків зодіаку сприятливі дні. Меркурій вважається фактором багатства, бізнесу, мови та інтелекту.

Меркурій увійде в знак зодіаку Сатурна Козеріг, змінюючи свій знак зодіаку. Між Меркурієм і Сатурном існує почуття дружби, тому трьом знакам пощастить.

Телець

Транзит Меркурія в Козерогові буде дуже сприятливим для цього знака. Тельцям пощастить, буде прогрес в кар'єрі. Від подорожей буде додаткова користь. Тих, хто готується до конкурсних іспитів, чекають хороші новини.

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Стрілець

Зміна знака зодіаку Меркурія буде дуже сприятливою для Стрільців. Вони можуть раптово отримати грошову вигоду. Відбудеться зростання бізнесу. У партнерській роботі буде успіх. Трудящі отримають нові можливості роботи. "Застряглі" гроші будуть отримані.

Риби

Транзит Меркурія буде дуже сприятливим для них. Можливе збільшення доходів представників цього знаку зодіаку. Буде прибуток від старих інвестицій. Якщо ви хочете почати нову роботу, то цей час буде сприятливим. Це сприятливий час для інвестицій.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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