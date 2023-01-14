Транзит Венери у Водолії принесе щастя трьом знакам зодіаку у січні

У ведичній астрології Венеру називають планетою насолоди та розкоші. 22 січня Венера збирається пройти через знак зодіаку Водолія.

Цей транзит вплине на всі знаки зодіаку, але є три знаки, які отримають велику користь від цього транзиту. Астрологи розповіли, кому рух планети принесе щастя.

Телець

Для представників цього знака зодіаку Венера проходитиме через десятий будинок, яким визначається робоче місце та лідерство людини. Аспект Венери, що перебуває у цьому будинку, буде на ваш четвертий будинок. З таким транзитом Венери ви можете отримати підвищення.

Відео дня

За допомогою колеги ви можете отримати велике замовлення в справах. Якщо ви жінка, то вам настав час почати нову роботу. У цей час ви також отримаєте допомогу подруги. Завдяки милості Венери у вашому домі можуть бути організовані сприятливі справи, а також ви можете стати власником транспортного засобу.

Терези

Для представників цього знака зодіаку Венера проходитиме через п’ятий будинок. У цьому сенсі розглядаються любов, освіта та діти рідної людини. Бачення Венери, яка перебуває у цьому будинку, тепер буде у вашому одинадцятому будинку. З цим транзитом Венери ваше любовне життя буде чудовим.

Ваша любов тепер також може отримати згоду членів сім'ї. Цей транзит виявиться дуже корисним для жінок, пов'язаних з мистецтвом і кіно. Якщо ви пов'язані з письменницькою діяльністю і спілкуванням, то в цей час ви можете отримати велику пропозицію про роботу. Очікується, що бізнес-клас отримає хороші прибутки.

Водолій

Транзит Венери відбуватиметься лише від вашого асцендента. З цього боку розглядається особистість людини. Бачення Венери, яка перебуває у першому будинку, тепер буде у вашому сьомому будинку. З цим транзитом Венери ви отримаєте щастя з усіх боків.

Будь-яка перешкода у вашому шлюбі буде усунена. Для одружених людей це ідеальний час для планування дитини. Якщо ви хочете розпочати роботу в партнерстві, то час сприятливий. У цей час ваша повага в суспільстві зросте, а у самотніх може з'явитися нове кохання.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!