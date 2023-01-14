Транзит Венеры в Водолее принесет счастье трем знакам зодиака в январе

В ведической астрологии Венеру называют планетой удовольствия и роскоши. 22 января Венера собирается пройти через знак зодиака Водолея.

Этот транзит повлияет на все знаки зодиака, но есть три знака, которые получат большую пользу от этого транзита. Астрологи рассказали, кому движение планеты принесет счастье.

Телец

Для представителей этого знака зодиака Венера будет проходить через десятое здание, которым определяется рабочее место и лидерство человека. Аспект Венеры, находящийся в этом доме, будет на вашем четвертом доме. С таким транзитом Венеры вы можете получить повышение.

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С помощью коллеги вы можете получить большой заказ по делам. Если вы женщина, то вам пора начать новую работу. В настоящее время вы также получите помощь подруги. Благодаря милости Венеры в вашем доме могут быть организованы благоприятные дела, а также вы можете стать владельцем транспортного средства.

Весы

Для представителей этого знака зодиака Венера будет проходить через пятый дом. В этом смысле рассматриваются любовь, образование и родного человека. Видение Венеры, которая находится в этом доме, теперь будет в вашем одиннадцатом доме. С этим транзитом Венеры ваша любовная жизнь будет прекрасна.

Ваша любовь теперь может получить согласие членов семьи. Этот транзит окажется очень полезным для женщин, связанных с искусством и кино. Если вы связаны с писательской деятельностью и общением, то в настоящее время вы можете получить большое предложение о работе. Ожидается, что бизнес-класс получит хорошую прибыль.

Водолей

Транзит Венеры будет проходить только от вашего асцендента. С этой стороны рассматривается личность человека. Видение Венеры, которая находится в первом доме, теперь будет в вашем седьмом доме. С этим транзитом Венеры вы получите счастье со всех сторон.

Любое препятствие в вашем браке будет устранено. Для женатых людей это идеальное время для планирования ребенка. Если вы хотите начать работу в партнерстве, то время благоприятное. В это время ваше уважение в обществе возрастет, а у одиноких может появиться новая любовь.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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