Третій Спас 2023: найкращі привітання українською мовою та красиві картинки

Горіховий Спас, також відомий як Хлібний Спас або Малий Спас, є третім Спасом, який відзначається в православному календарі. Він припадає на 29 серпня. У цей день православні християни святкують завершення Успенського посту й освячують горіхи, зерно і хліб.

Горіховий Спас має свої традиції й обряди. У цей день заведено відвідувати церкву, відстояти службу й освячувати продукти.

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Привітайте близьких і рідних зі святом теплими словами та красивими листівками:

Зі святом! Бажаємо миру та здоров’я!

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Як горіх – символ сили, мудрості, родючості та достатку, так і Горіховий Спас – свято процвітання та блага, світле свято мудрості! Бажаю вам ласкавої та теплої осені, яка чекає на нас попереду, вдалого року та процвітання!

Відео дня

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Нехай у вашому домі завжди панує порозуміння та достаток, а в серці панує доброта та любов! Бажаю щедрих подарунків долі, багатого врожаю, сонячних днів та доброго здоров'я! Нехай вас оточують щирі люди та добрі наміри! Зі святом!

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Зі святом всю вашу родину! Нехай Горіховий Спас рятує від негод та негараздів!

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Вітаємо з Горіховим Спасом, хай благословить вас Господь!

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Вітаю з чудовим народним християнським святом родючості та освячення хліба! Бажаю, щоб третя зустріч осені принесла достаток й добробут!

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Нехай доброта укоріниться у вашому серці і принесе радість всепрощення! Щасливого Спаса!

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З Горіховим Спасом! Щирі вітання!

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Зі святом Третього Спаса! Любові та щастя!

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У День Горіхового Спасу бажаю благодаті та тепла! Нехай ваше здоров'я та здоров'я рідних та близьких буде міцним та міцним, як горіхова шкаралупа!

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Нехай небо буде чистим та ясним! Нехай щастя буде вічним та міцним! Бажаю любові, віри та взаєморозуміння!

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У це світле і прекрасне свято Спаса бажаємо радості й щастя!

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Довгих років життя, нескінченних посмішок і доброго здоров’я!

Красиві вітальні листівки на Третій Спас:

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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