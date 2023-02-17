Трикутником і конвертиком: 8 способів гарно загорнути млинці

Загорнути млинці не банально й апетитно – завдання не з легких. За допомогою оформлення страв господиня може висловити свої емоції та виявити кулінарну майстерність. Млинці стануть барвистим акцентом під час святкових посиденьок та на домашньому столі у вузькому сімейному колі, якщо підібрати смачну начинку та оригінально її оформити. Сьогодні ми пропонуємо 8 найкращих варіантів, як скласти млинці.

Млинцеві мішечки

У центр млинця поміщається начинка, а краї збираються воєдино і скріплюються пір'їнкою зеленої цибулі, гілочкою зелені, сирним волокном сулугуні, відвареними спагеті або ж зубочисткою. Ви також можете використовувати гарні стрічки, проте їх буде необхідно розв'язувати, щоб насолодитися млинцями.

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Млинці-ріжки

Після того як млинець склали навпіл, щедро наповнюємо його начинкою і загортаємо її в краї млинця всередину. Процес загортання схожий зі складанням літачка з паперу.

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Трикутники

Господині використовують три варіанти трикутного загортання.

Викласти начинку в центр, трохи розмазати, скласти лист навпіл по діагоналі кілька разів. Розрізати листок по діагоналі, начинити, накрити вміст правим і лівим кінцем навхрест. Розділити умовно млинець посередині на дві частини. Одну половину змастити, у випадку із солоною закускою, вершковим сиром, а на другу викласти тонкі частинки риби.

Трикутні млинцеві конвертики

Ще один спосіб ефектно нафарширувати млинці – скласти їх вчетверо, акуратно відігнути верхній край і заповнити начинкою.

Млинці-трубочки

Все просто: викладаємо начинку на половину млинця і згортаємо його у трубочку, стороною з начинкою всередину. Важливо не вимазувати млинець начинкою до самого краю, інакше вона витече.

Млинці-трояндочки

Такі млинцеві квіточки можна зробити з дуже тонкого тіста або ж звичайні млинці розрізати навпіл. Принцип простий, хоча і вимагає певної вправності: не надто туго згорнути млинець у трубочку і один його край вивернути на інший, формуючи трояндочку.

Конвертики-пустушки

Спосіб здійснений із порожніми млинцями, дозволить більш компактно розташувати їх на тарілці. Усередині млинець можна легко змастити варенням або шоколадом, а обрану начинку викласти зверху.

Млинцеві гнізда

Скручені трубочкою тонкі млинці згортаємо спіралькою, а зверху викладаємо начинку – виходять затишні й апетитні фаршировані гніздечка.

Нагадаємо, кулінарна блогерка Ольга Чубукова розповіла, як приготувати дієтичні млинці. Вони виходять дуже гарними та завжди викликають подив у дітей і дорослих.

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