Треугольником и конвертиком: 8 способов красиво завернуть блины

Завернуть блины не банально и аппетитно – задача не из легких. Посредством оформления блюд хозяйка может выразить свои эмоции и проявить кулинарное мастерство. Блинчики станут красочным акцентом во время праздничных посиделок и на домашнем столе в узком семейном кругу, если подобрать вкусную начинку и оригинально ее оформить. Сегодня мы предлагаем 8 лучших вариантов, как сложить блинчики.

Блинные мешочки

В центр блинчика помещается начинка, а края собираются воедино и скрепляются перышком зеленого лука, веточкой зелени, творожным волокном сулугуни, отварными спагетти или зубочисткой. Вы также можете использовать хорошие ленты, однако их необходимо будет решать, чтобы насладиться блинами.

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Блинчики-рожки

После того как блинчик сложили пополам, щедро наполняем его начинкой и заворачиваем ее в края блина внутрь. Процесс заделки схож с сборкой самолетика из бумаги.

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Треугольники

Хозяйки используют три варианта треугольного заделки.

Выложить начинку в центр, слегка размазать, сложить лист пополам по диагонали несколько раз. Разрезать листок по диагонали, начинить, накрыть содержимое правым и левым концом крест-накрест. Разделить условно блинчик посередине на две части. Одну половину смазать, в случае соленой закуской, сливочным сыром, а на вторую выложить тонкие частицы рыбы.

Треугольные блинные конвертики

Еще один способ эффектно нафаршировать блины – сложить их вчетверо, аккуратно отогнуть верхний край и заполнить начинкой.

Блинчики-трубочки

Все просто: выкладываем начинку на половину блина и сворачиваем его в трубочку, стороной с начинкой внутрь. Важно не вымазывать блинчик начинкой до самого края, иначе она вытечет.

Блинчики-розочки

Такие блинные цветочки можно сделать из очень тонкого теста или же обычные блины разрезать пополам. Принцип прост, хотя и требует определенной сноровки: не слишком туго свернуть блинчик в трубочку и один его край вывернуть на другой, формируя розочку.

Конвертики-пустышки

Способ выполнен с пустыми блинами, позволит более компактно расположить их на тарелке. Внутри блинчик можно легко смазать вареньем или шоколадом, а выбранную начинку выложить сверху.

Блинные гнезда

Скрученные трубочкой тонкие блины сворачиваем спиралькой, а сверху выкладываем начинку – получаются уютные и аппетитные фаршированные гнездышки.

Напомним, кулинарная блоггер Ольга Чубукова рассказала, как приготовить диетические блины. Они получаются очень хорошими и всегда вызывают удивление у детей и взрослых.

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