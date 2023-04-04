Три знаки зодіаку, які найбільше схильні до зрад: з ними важко будувати стосунки

Вірність у стосунках є запорукою міцного союзу, в якому партнери поважатимуть один одного. Однак є ті, хто не поділяє подібних поглядів і може піти на зраду.

За словами астрологів, найбільш схильні до зради Близнюки, Скорпіони та Стрільці. Вони дуже мінливі, легко закохуються і так само швидко розчаровуються в обранці чи обраниці.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки як представники повітряної стихії дуже товариські та легковажні. Вони легко заводять нові знайомства і точно знають, що таке кохання з першого погляду. Уродженці знаку швидко втрачають голову, але їхні почуття зазвичай короткострокові: Близнюки постійно шукають яскравих емоцій, причому з новим партнером. Якщо уродженці знаку будуть спіймані на зраді, то не стануть цього заперечувати, але й мук совісті не відчують.

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Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Скорпіони – справжні майстри маніпуляцій, які здатні будувати великі інтриги. Уродженці цього знаку зодіаку є досить різкими і не визнають компромісів. Вони можуть піти на зраду, якщо партнер не проявляє до них належного інтересу або не поділяє поглядів. Інтрижки на стороні Скорпіони намагатимуться всіляко приховати, брехати та викручуватись.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці люблять пригоди, нові знайомства та гострі відчуття. Вони буквально не можуть всидіти на місці і весь час перебувають у русі. Уродженці знаку не зможуть бути з людиною, яка здатна бігти по життю в їхньому темпі. Крім того, легковажність Стрільців часто штовхає їх на зради: вони їх не приховуватимуть, але й пояснень не дочекатися. Уродженці знаку йдуть без зайвих слів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.