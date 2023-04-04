Три знака зодиака, которые наибольше склонны к предательству: с ними трудно строить отношения

Верность в отношениях является залогом крепкого союза, в котором партнеры будут уважать друг друга. Однако есть те, кто не разделяет подобных взглядов и легко может пойти на измену.

По словам астрологов, наиболее склонны к предательству Близнецы, Скорпионы и Стрельцы. Они очень переменчивые, легко влюбляются и точно также быстро разочаровываются в избраннике или избраннице.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы как представители воздушной стихии очень общительные и легкомысленные. Они без труда заводят новые знакомства и точно знают, что такое любовь с первого взгляда. Уроженцы знака быстро теряют голову, но их чувства обычно краткосрочны: Близнецы постоянно ищут ярких эмоций причем с новым партнером. Если уроженцы знака будут пойманы на измене, то не станут этого отрицать, но и зазрений совести не почувствуют.

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Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы – настоящие мастера манипуляций, способные строить большие интриги. Уроженцы этого знака зодиака достаточно резкие и не признают компромиссов. Они могут пойти на измену, если партнер не проявляет к ним должного интереса или не разделяет взглядов. Интрижки на стороне Скорпионы будут пытаться всячески скрыть, лгать и выкручиваться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы обожают приключения, новые знакомства и острые ощущения. Они буквально не могут усидеть на месте и все время находятся в движении. Уроженцы знака не смогут быть с человеком, который способен бежать по жизни в их темпе. Кроме того, легкомысленность Стрельцов часто толкает их на измены: предательство они скрывать не будут, но и объяснений от них не дождаться. Уроженцы знака уходят без лишних слов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.