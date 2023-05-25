Три знаки зодіаку, яких найбільше любить удача: серед них багато мільярдерів

Ви коли-небудь замислювалися, що пов'язує людей, які можуть похвалитися заробітком вище середніх? Хоча експерти в галузі бізнес-психології, безумовно, можуть виділити низку потенційно значущих характеристик, не складно помітити, що велике значення має щасливий випадок.

Так, справжніми улюбленцями удачі є Тельці, Риби та Терези. Серед уродженців цих знаків зодіаку найбільше мільярдерів, стверджують фахівці, які проаналізували дати народження 250 мільярдерів із офіційного списку "Форбс"

Третє місце – Телець

10 відсотків мільярдерів народилися під знаком Тельця, і це зовсім не дивно – уродженцям знаку завжди приписували любов до розкоші та до всіх насолод життя (це знак, яким керує Венера), а також вміння твердо стояти на землі. Крім того, щіпка впертості (але не сліпота, на відміну від Овна!), у поєднанні з вродженою делікатністю, робить Тельців відмінними перемовниками та діловими партнерами. Гроші не лише приходять до них легко, а й... залишаються довше.

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Друге місце – Риби

11 відсотків мільярдерів – зодіакальні Риби. Як бачите, цей мрійливий знак зодіаку, який зазвичай асоціюється з високою чутливістю, може перетворитися зі спокійної золотої рибки на справжню ділову акулу. Однак чим довше ми дивимося на ці цифри, тим більше в них сенсу — адже у світі великих грошей ніщо не має такого значення, як інтуїція та здатність співпереживати розуму потенційного клієнта — а це те, що легко дається Рибам.

Перше місце – Терези

11 відсотків мільярдерів - Терези. Чим вони завдячують своєму успіху? Люди, народжені під заступництвом Терезів, вміють багато працювати, але керуються принципом, що насамперед роблять це... з легкістю. Вони знаходять ідеальний баланс між роботою та особистим життям, поєднуючи артистичну душу з гострим розумом. Крім того, враховуючи їхню здатність вирішувати конфлікти, вони також часто бувають справді добрими начальниками. Як і у Тельців, їхньою планетою-охоронцем є Венера – небесне тіло, пов'язане з красою та матеріальним достатком.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.