Три знака зодиака, которых больше всего любит удача: среди них много миллиардеров

Вы когда-нибудь задумывались, что связывает людей, которые могут похвастаться заработком выше среднего? Хотя эксперты в области бизнес-психологии, безусловно, могут выделить ряд потенциально значимых характеристик, не сложно заметить, что большое значение имеет счастливый случай.

Так, настоящими любимчиками фортуны являются Тельцы, Рыбы и Весы. Среди уроженцев этих знаков зодиака больше всего миллиардеров, утверждают специалисты, которые проанализировали даты рождения 250 миллиардеров из официального списка "Форбс"

Третье место - Телец

10 процентов миллиардеров родились под знаком Тельца, и это совсем не удивительно – уроженцам знака всегда приписывали любовь к роскоши и ко всем удовольствиям жизни (это знак, которым управляет Венера), а также умение твердо стоять на земле. Кроме того, щепотка упрямства (но не слепота, в отличие от Овна!), в сочетании с врожденной деликатностью, делает Тельцов отличными переговорщиками и деловыми партнерами. Деньги не только приходят к ним легко, но и... остаются дольше.

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Второе место – Рыбы

11 процентов миллиардеров – зодиакальные Рыбы. Как видите, этот мечтательный знак зодиака, обычно ассоциирующийся с высокой чувствительностью, может превратиться из спокойной золотой рыбки в настоящую деловую акулу. Однако чем дольше мы смотрим на эти цифры, тем больше в них смысла — ведь в мире больших денег ничто не имеет такого значения, как интуиция и способность сопереживать разуму потенциального клиента — а это то, что дается легко Рыбам.

Первое место – Весы

11 процентов миллиардеров – Весы. Чему они обязаны своим успехом? Люди, рожденные под покровительством Весов, умеют много работать, но руководствуются принципом, что прежде всего делают это... с легкостью. Они находят идеальный баланс между работой и личной жизнью, сочетая артистическую душу с острым умом. Кроме того, учитывая их способность разрешать конфликты, они также часто бывают действительно хорошими начальниками. Как и у Тельцов, их планетой-хранителем является Венера – небесное тело, связанное с красотой и материальным изобилием.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.