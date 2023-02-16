Три знаки зодіаку можуть незабаром втратити роботу

Цей тиждень складний для представників трьох знаків зодіаку. Енергія ретроградного астероїда Церера буде несприятлива для них.

У цих людей виникнуть серйозні проблеми на роботі, які можуть мати негативні наслідки. Астрологи назвали три знаки, які можуть втратити посаду.

Близнюки

Надлишок самовпевненості, який відчує цей знак, не піде йому на користь. Це може призвести до неприємностей на роботі. Більше того, на цьому тижні Близнюкам доведеться побоюватися своїх колег. Найближчими днями він може привернути увагу заздрісників. Недобросовісні колеги можуть вкрасти його ідеї.

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Крім того, ці люди можуть створити для нього проблеми, які можуть позбавити Близнюків місця на роботі. Довіру не слід дарувати легко. Крім того, що не допомагає цьому знаку повітря довго залишатися на роботі, так це його дух, кваліфікований як світлий. Близнюки, допитливі за своєю природою, цікавляться різними сферами, але вони не намагаються заглибитися в конкретну сферу і зробити її своїм покликанням

Козеріг

Енергія Церери впливає на його продуктивність, а також на його стосунки з колегами. Крім того, його напруженість з деякими колегами стане причиною занепокоєння, які цей знак відчуватиме на роботі. Козеріг тривалий час буде вважати колегу ворогом і звинувачуватиме його у всіх проблемах, які на нього нависають. З часом він зрозуміє, що був не правий.

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Козеріг за натурою песимістичний знак. Він всюди бачить зло і легко замислюється. Зосереджений лише на своїх думках, йому важко відкриватися іншим і спілкуватися з ними. Тому його часто звинувачують у холодності та байдужості. Втім, Козерогам вдасться подолати випробування, які чекають на них найближчими днями.

Риби

Через сімейні проблеми та тиск на роботі уродженець цього знака легко втрачає концентрацію на своїх завданнях. Він може навіть знехтувати своїми обов’язками. Його недбалість протягом цього тижня також може завдати йому значних фінансових втрат. Цей знак виявиться безсилим перед проблемами, які блокуватимуть його на роботі.

Крім того, Риби є невловимим знаком, який вважає за краще тікати від делікатних ситуацій, а не протистояти їм. Зірки радять Рибам змиритися з ситуацією і визнати допущені на роботі помилки. Це може зіграти йому на користь, але не слід сподіватися, що все повернеться до того, як було. Це важке випробування дозволить йому отримати хороші уроки.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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