Три знака зодиака могут вскоре потерять работу

Эта неделя сложна для представителей трех знаков зодиака. Энергия ретроградного астероида Церера будет для них неблагоприятна.

У этих людей возникнут серьезные проблемы на работе, которые могут иметь отрицательные последствия. Астрологи назвали три знака, которые могут лишиться должности.

Близнецы

Излишек самоуверенности, который почувствует этот знак, не пойдет ему на пользу. Это может привести к неприятностям на работе. Более того, на этой неделе Близнецам придется опасаться своих коллег. В ближайшие дни он может привлечь внимание завистников. Недобросовестные коллеги могут украсть его идеи.

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Кроме того, эти люди могут создать для него проблемы, которые могут лишить Близнецов места на работе. Доверие не следует дарить легко. Кроме того, что не помогает этому знаку воздух долго оставаться на работе, так это его дух, квалифицированный как светлый. Близнецы, любознательные по своей природе, интересуются разными сферами, но они не пытаются углубиться в конкретную сферу и сделать ее своим призванием.

Козерог

Энергия Цереры влияет на его производительность, а также на отношения с коллегами. Кроме того, его напряженность с некоторыми коллегами станет причиной беспокойства, которые этот знак будет ощущать на работе. Козерог долгое время будет считать коллегу врагом и будет обвинять его во всех нависающих на него проблемах. Со временем он поймет, что был не прав.

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Козерог по натуре пессимистический знак. Он всюду видит зло и легко задумывается. Сосредоточенный только на своих мыслях, ему трудно открываться другим и общаться с ними. Поэтому его часто обвиняют в холодности и безразличии. Впрочем, Козерогам удастся преодолеть ожидающие их испытания в ближайшие дни.

Рыбы

Из-за семейных проблем и давления на работе уроженец этого знака легко теряет концентрацию на своих задачах. Он может даже пренебречь своими обязанностями. Его небрежность в течение этой недели также может нанести ему значительные финансовые потери. Этот знак окажется бессилен перед проблемами, которые будут блокировать его на работе.

Кроме того, Рыбы являются неосязаемым знаком, который предпочитает убегать от щекотливых ситуаций, а не противостоять им. Звезды советуют Рыбам смириться с ситуацией и признать допущенные на работе ошибки. Это может сыграть ему на пользу, но не следует надеяться, что все вернется к тому, как было. Это тяжелое испытание позволит ему извлечь хорошие уроки.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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