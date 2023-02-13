Три знаки зодіаку – справжні невдахи: вони буквально притягують неприємності

Є люди, яких буквально переслідують неприємності – вони потрапляють в аварії, спізнюються на важливі зустрічі, втрачають гроші та стають жертвами шахрайства. Проблеми можуть виникати і в особистому житті, що стане ще одним доказом того, що життя несправедливе.

За словами астрологів, головними невдахами за знаком зодіаку є Близнюки, Водолії та Козероги. Це зовсім не означає, що на них чекають одні біди, просто їм дістається неприємностей набагато більше, ніж іншим.

Близнюки

Уродженці цього знаку зодіаку відрізняються двоїстим характером, тому проблеми в їхньому житті – не випадковість, а закономірність. Близнюки часто діють спонтанно, не обмірковуючи наслідки, через що потрапляють у халепу. Не щастить їм і з фінансами – щоб заробити велику суму доведеться багато працювати.

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Народжені під знаком Близнюків мають широке коло спілкування, але рідко комусь відкривають свою душу. Вони підозрюють усіх довкола у підлостях і тим самим притягують негатив до себе. Їм треба навчитися відпускати погані думки і більше радіти дрібницям.

Водолій

Водоліїв все життя переслідують невдачі, але це робить їх сильнішими – уродженці знаку не опускають руки, а навпаки роблять все, щоб досягти свого. Незважаючи на важкий шлях, вони досягають кар'єрних висот та багато заробляють. Однак болючим питанням для Водоліїв є здоров'я – від постійних "гойдалків" найбільше страждає нервова система.

Уродженцям знаку треба навчитися не брати близько до серця всього, що відбувається, і більше дослухатися до своєї інтуїції. Це дозволить обходити гострі кути хоча б там, де це можливо, і життя заграє яскравішими фарбами.

Козеріг

Для Козерогів все життя – це п'ятниця, 13-те. І справа не в тому, що все так погано, а в тому, як уродженці знаку сприймають неприємності. Будь-яка дрібниця здається їм катастрофою, особливо, якщо йдеться про роботу чи фінансову сферу. Козероги переконані, що всі їхні зусилля неефективні, та простіше плисти за течією, але це зовсім не так.

Якщо уродженці знаку змиряться з невдачами і не робитимуть нічого, щоб виправити ситуацію, то опиняться на краю прірви. Їм загрожує бідність та самотність. Козерогам потрібно подивитися правді у вічі і визнати помилки, поки не пізно.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.