Три знака зодиака - настоящие неудачники: они буквально притягивают неприятности

Есть люди, которых буквально преследуют неприятности – он попадают в аварии, опаздывают на важные встречи, теряют деньги и стают жертвами мошенничества. Проблемы могут возникать и в личной жизни, что станет еще одним доводом того, что жизнь несправедлива.

По словам астрологов, главными неудачниками по знаку зодиака являются Близнецы, Водолеи и Козероги. Это вовсе не значит, что их ждут одни беды, просто им достается неприятностей гораздо больше, чем другим.

Близнецы

Уроженцы этого знака зодиака отличаются двойственным характером, поэтому проблемы в их жизни – не случайность, а закономерность. Близнецы часто действуют спонтанно, не обдумывая последствия, из-за чего попадают в неприятности. Не везет им и с финансами – чтобы заработать крупную сумму, придется много трудиться.

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Рожденные под знаком Близнецов имеют широкий круг общения, но редко кому открывают свою душу. Они подозревают всех вокруг в подлостях и тем самым притягивают негатив к себе. Им нужно научиться отпускать плохие мысли и больше радоваться мелочам.

Водолей

Водолеев всю жизнь преследуют неудачи, но это делает их сильнее – уроженцы знака не опускают руки, а наоборот делают все, чтобы добиться своего. Несмотря на трудный путь, они достигают карьерных высот и много зарабатывают. Однако больным вопросом для Водолеев является здоровья – от постоянных "качелей" больше всего страдает нервная система.

Уроженцам знака нужно научиться не брать близко к сердцу всего, что происходит, и больше прислушиваться к своей интуиции. Это позволит обходить острые углы хотя бы там, где это возможно, и жизнь заиграет более яркими красками.

Козерог

Для Козерогов вся жизнь – это пятница, 13-е. И дело не в том, что все так плохо, а в том, как уроженцы знака воспринимают неприятности. Любая мелочь кажется им катастрофой, особенно, если речь идет и работе или финансовой сфере. Козероги убеждены, что все их усилия неэффективны и проще плыть за течением, но это вовсе не так.

Если уроженцы знака смирятся с неудачами и не будут делать ничего, чтобы исправить ситуацию, то окажутся на краю бездны. Им грозит бедность и одиночество. Козерогам нужно посмотреть правде в глаза и признать ошибки, пока не поздно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.