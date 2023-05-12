Три знаки зодіаку переслідують фінансові невдачі: астрологи пояснили, у чому причина

Якщо ви відчуваєте, що незалежно від того, скільки грошей ви заробляєте, коштів постійно не вистачає, а життя нагадує смугу нескінченних перешкод – можливо, ви народилися під одним із цих трьох знаків зодіаку. Астрологи стверджують, що на фінансові проблеми приречені Стрільці, Риби та Леви.

Планети, які астрологія найчастіше ототожнює з багатством, – це Юпітер та Венера. Саме їхнє положення на небі при народженні людини може визначити підхід до заощаджень та рівень фінансового благополуччя.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці багато працюють, але зовсім не вміють розпоряджатися коштами. Для них важливішими є яскраві спогади від подорожей, ніж рахунок у банку, тому на старості вони часто залишаються без копійки за душею. Стрільці схильні витрачати гроші спонтанно та легко стають жертвами обману. Крім того, їм часто не щастить у вирішенні фінансових питань.

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Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби належать до того типу людей, які першими простягнуть руку допомоги та кинуться рятувати близьких людей від фінансових проблем, навіть на шкоду собі. У них добре серце, і вони без вагань слідують його поклику. Зворотною стороною медалі є те, що Риби схильні підвищувати собі настрій імпульсивними інтернет-покупками та часто натрапляють на зловмисників.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Лев не знають міри ні в чому – вони люблять радіти життю та підкреслювати свій соціальний статус. Уродженці знаку роблять все можливе, щоб інші думали, що у них все добре, навіть якщо гаманець зовсім порожній. Людям, народженим під знаком Лева, варто попрацювати над собою – занижена самооцінка, замаскована під гординю, заважає їм жити. Леви часто влазять у борги, розрахуватися з якими дуже важко.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.