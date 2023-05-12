Три знака зодиака преследуют финансовые неудачи: астрологи объяснили, в чем причина

Если вы чувствуете, что независимо от того, сколько денег вы зарабатываете, средств постоянно не хватает, а жизнь напоминает полосу бесконечных препятствий – возможно, вы родились под одним из этих трех знаков зодиака. Астрологи утверждают, что на финансовые проблемы обречены Стрельцы, Рыбы и Львы.

Планеты, которые астрология чаще всего отождествляет с богатством, – это Юпитер и Венера. Именно их положение на небе при рождении человека может определить подход к сбережениям и уровень финансового благополучия.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы много работают, но совершенно не умеют распоряжаться средствами. Для них важнее яркие воспоминания от путешествий, чем счет в банке, поэтому на старости они часто остаются без копейки за душой. Стрельцы склонны тратить деньги спонтанно и легко становятся жертвами обман. Кроме того, им часто не везет в решении финансовых вопросов.

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Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы относятся к тому типу людей, которые первыми протянут руку помощи и бросятся спасать близких людей от финансовых проблем, даже во вред себе. У них доброе сердце, и они без колебаний следуют его зову. Обратной стороной медали является то, что Рыбы склонны повышать себе настроение импульсивными интернет-покупками и часто попадают на злоумышленников.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лев не знают меры ни в чем – они любят радоваться жизни и подчеркивать свой социальный статус. Уроженцы знака делают все возможное, чтобы другие думали, что у них все хорошо, даже если кошелек совершенно пустой. Людям, рожденным под знаком Льва, стоит поработать над собой –заниженная самооценка, замаскированная под гордыню, мешает им жить. Львы часто влазят в долг, рассчитаться с которыми крайне трудно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.