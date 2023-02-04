Три знаки зодіаку зустрінуть справжнє кохання: романтика витатиме у повітрі

Нова та повна надії енергія незабаром проявиться з початком лютого. Венера проходить через Риб, потім переходить в Овна, Сонце у Водолії осідає в Рибах, а Меркурій утворює з’єднання з Плутоном.

Три знаки зодіаку матимуть більше шансів зустріти кохання свого життя. Астрологи назвали щасливчиків, у яких любов витатиме у повітрі.

Телець

З перших днів лютого ви помітите, що ваші почуття запалюються й підносяться, і ви матимете гаряче бажання поставити свої емоційні зв’язки на перше місце у своєму житті. Чудовий час, щоб подолати самотність для неодружених.

Цього разу, коли планета кохання живе в наймрійливішому знаку зодіаку, Тельці будуть у стані бути в центрі уваги та отримувати навіть більше любові, ніж вони коли-небудь чекали. Але щоб все йшло як по маслу, вам обов’язково потрібно розслабитися, на мить перестати думати і насолоджуватися тим, що пропонує вам Всесвіт у лютому.

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Скорпіон

Якщо ви самотні, лютий буде ідеальним часом для здійснення вашої мрії знайти споріднену душу. Все, що вам потрібно зробити, це не дозволити ліні здолати вас і вийти у світ, щоб збільшити свої шанси знайти кохання. Венера в Рибах прогнозує можливість незабутніх зустрічей і приходить як підкріплення, щоб зробити вас ще привабливішими, ніж ви є.

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Ви повинні використати це якнайкраще, щоб знайти "потрібну людину". Прямо зараз Меркурій у з’єднанні з Плутоном, тож якщо ви перебуваєте у стосунках, віддавайте перевагу спілкуванню та більше спілкуйтеся зі своїм партнером. Тонка бесіда віч-на-віч може здивувати вас і вирішити деякі непорозуміння.

Діва

Любов є, ви просто маєте бути сприйнятливі до неї, прийняти її з розпростертими обіймами та наважитися діяти, коли прийде час. Венера, планета любові та стосунків, проходить транзитом у Рибах і знаменує вирішальний поворотний момент для збагачення вашого емоційного життя.

Охайний зовнішній вигляд не залишиться непоміченим і на нього обов'язково зверне увагу потрібна людина, тому вам настійно рекомендується одягатися нарядно, якщо вас запросили на вечірку або вечерю. Тим, хто вже перебуває у стосунках, астрологи пророкують новий поворот у житті пари.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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