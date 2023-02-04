Три знака зодиака встретят настоящую любовь: романтика будет витать в воздухе

Новая и полная надежды энергия скоро проявится с началом февраля. Венера проходит через Рыб, затем переходит в Овна, Солнце в Водолее оседает в Рыбах, а Меркурий образует соединение с Плутоном.

Три знака зодиака будут иметь больше шансов встретить любовь своей жизни. Астрологи назвали счастливчиков, у которых любовь будет витать в воздухе.

Телец

С первых дней февраля вы заметите, что ваши чувства воспламеняются и возвышаются, и у вас будет горячее желание поставить свои эмоциональные связи на первое место в своей жизни. Прекрасное время, чтобы преодолеть одиночество для холостых.

В этот раз, когда планета любви живет в самом мечтательном знаке зодиака, Тельцы будут в состоянии находиться в центре внимания и получать даже больше любви, чем они когда-либо ожидали. Но чтобы все шло как по маслу, вам обязательно нужно расслабиться, на миг перестать думать и наслаждаться тем, что предлагает вам Вселенная в феврале.

Видео дня

Скорпион

Если вы одиноки, февраль будет идеальным временем для осуществления вашей мечты обрести родственную душу. Все, что вам нужно сделать, это не позволить лени одолеть вас и выйти в мир, чтобы увеличить свои шансы обрести любовь. Венера в Рыбах прогнозирует возможность незабываемых встреч и приходит как подкрепление, чтобы сделать вас еще более привлекательными, чем вы есть.

Читайте также: В феврале три знака зодиака смогут совершить большие дела

Вы должны использовать это как можно лучше, чтобы найти "нужного человека". Прямо сейчас Меркурий в соединении с Плутоном, так что если вы находитесь в отношениях, отдавайте предпочтение общению и больше общайтесь со своим партнером. Тонкая беседа лицом к лицу может удивить вас и решить некоторые недоразумения.

Дева

Любовь есть, вы просто должны быть восприимчивы к ней, принять ее с распростертыми объятиями и решиться действовать, когда придет время. Венера, планета любви и отношений, проходит по транзиту в Рыбах и знаменует решающий поворотный момент для обогащения вашей эмоциональной жизни.

Аккуратный внешний вид не останется незамеченным и на него обязательно обратит внимание нужный человек, поэтому вам настоятельно рекомендуется одеваться нарядно, если вас пригласили на вечеринку или ужин. Тем, кто уже находится в отношениях, астрологи предсказывают новый поворот в жизни пары.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!