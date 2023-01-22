Три знаки зодіаку чекає казковий успіх до 29 січня: вони можуть розбагатіти

Тиждень до 29 січня 2023 року буде фінансово сприятливим для трьох уродженців зодіакального кола – перед ними відкриються нові можливості. Це може бути як кар'єрний ривок, так і поява додаткових джерел доходу або щедрий подарунок.

За словами астрологів, у списку щасливчиків Овни, Терези та Стрільці. Їм важливо не прогаяти ті можливості, які дарує доля.

Овен

Уродженці цього знаку дуже енергійні та рішучі, саме ці якості дозволять їм досягти великих успіхів на роботі. Вплив молодика у Водолії буде для Овнів дуже сприятливим – їм доручать реалізацію важливого роекту на роботі, що обіцяє кар'єрний ривок та великі доходи. Однак доведеться і всі свої можливості показати, і зайнятися пошуками ноу-хау заради максимального результату.

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Терези

На Терезів чекає велика удача у всіх справах - вони отримають несподіваний прибуток від старого проєкту або керівництво вирішить відзначити їх премією. Уродженці знаку будуть приємно вражені таким поворотом, що стане для них поштовхом працювати ще краще. Доходи Терезів можуть вирости ще, але не потрібно піддаватися бажанню витратити все в одну мить: частину коштів варто відкласти.

Стрілець

Стрільці цього тижня будуть готові на все заради досягнення своєї мети, і це дасть бажаний результат. Зірки обіцяють уродженцям знаку кар'єрний ривок – вони можуть обійняти керівну посаду, що забезпечить їм стабільно високі прибутки. Проте справ буде так багато, що про відпочинок найближчим часом Стрільці можуть забути. Також уродженці знаку можуть отримати щедрі грошові подарунки від близьких та потішити себе дорогою покупкою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.