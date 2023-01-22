Три знака зодиака ждет сказочная удача до 29 января: они могут разбогатеть

Неделя до 29 января 2023 года будет финансово благоприятной для трех уроженцев зодиакального круга – перед ними откроются новые возможности. Это может быть как карьерный рывок, так и появление дополнительных источников дохода или же щедрый подарок.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Овны, Весы и Стрельцы. Им важно не упустить те возможности, которые дарит судьба.

Овен

Уроженцы этого знака очень энергичные и решительные, именно эти качества позволят им добиться больших успехов на работе. Влияние новолуния в Водолее будет для Овнов очень благоприятным – им поручат реализацию важного проекта на работе, что сулит карьерный рывок и большие доходы. Однако придется и все свои способности показать, и заняться поисками ноу-хау ради максимального результата.

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Весы

Весов ждет большое везение во всех делах – они получат неожиданную прибыль от старого проекта или же руководство решит отметить их премией. Уроженцы знака будут приятно удивлены таким поворотом, что станет для них толчком работать еще лучше. Доходы Весов могут вырасти еще, но не нужно поддаваться желанию потратить все в один миг: часть средств стоит отложить.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут готовы на все ради достижения своих целей, и это даст желаемый результат. Звезды сулят уроженцам знака карьерный рывок – они могут занять руководящую должность, что обеспечит им стабильно высокие доходы. Однако дел будет так много, что об отдыхе на ближайшее время Стрельцы могут забыть. Также уроженцы знака могут получить щедрые денежные подарки от близких и побаловать себя дорогой покупкой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.