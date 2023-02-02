Три знаки зодіаку чекає казковий успіх на початку лютого: це переверне їхнє життя

Початок лютого 2023 року стане зірковим часом для трьох уродженців зодіакального кола - успіх не залишить їх ні на мить. Щасливчики зможуть досягти великих висот у кар'єрі, підвищити свої доходи в рази та завести дуже корисні знайомства.

Крім того, у самотніх з'явиться шанс знайти другу половинку та побудувати гармонійні стосунки. Ось кому пощастить!

Лев

Для уродженців цього знаку зодіаку буде доленосною повня 5 лютого, яка пройде в їхньому знаку. У житті Левів відбудуться події, які буквально перевернуть їхнє життя, але хвилюватися не варто: усі зміни будуть на краще. Їм зроблять дуже вигідну пропозицію щодо роботи, яка обіцяє кар'єрний зліт і великі доходи, і варто ризикнути. Також можлива зустріч із особливою людиною – самотні зустрінуть того, з ким захочуть провести все життя.

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Терези

Самотнім Терезам також пощастить у коханні – випадкова зустріч переверне все з ніг на голову. Уродженці знаку закохаються так, що будуть готові гори згорнути заради свого партнера. Зірки обіцяють їм бурхливий роман і навіть весілля до кінця року. Також ключовими будуть дві дати – 5 та 8 лютого. У ці дні можуть надійти вигідні ділові пропозиції,на які варто звернути увагу.

Козеріг

Повня 5 лютого принесе справжній успіх уродженцям цього знаку зодіаку. Козероги багато працювали, і всі їхні старання будуть винагороджені – можливо, вони отримають велику премію, на яку і не розраховували, або ж прибуток принесуть старі інвестиції. Також у життя уродженців знаку увірвуться люди з минулого – це можуть бути як давні друзі, які вирішать раптом відновити зв'язки, так і колишнє кохання. Козерогам варто прислухатися до голосу свого серця, а не лише розуму.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.