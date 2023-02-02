Три знака зодиака ждет сказочная удача в начале февраля: это перевернет их жизнь

Начало февраля 2023 года станет звездным" временем для трех уроженцев зодиакального круга – удача не покинет их ни на миг. Счастливчики смогут добиться больших высот в карьере, повысить свои доходы в разы и завести очень полезные знакомства.

Кроме того, у одиноких появится шанс найти вторую половинку и построить гармоничные отношения. Вот кому повезет!

Лев

Для уроженцев этого знака зодиака будет судьбоносным полнолуние 5 февраля, которое пройдет в их знаке. В жизни Львов произойдут события, которые буквально перевернут их жизнь, но волноваться не стоит: все перемены будут в лучшую сторону. Им сделают очень выгодное предложение по работе, которое сулит карьерный взлет и большие доходы, и стоит рискнуть. Также возможна встреча с особенным человеком – одинокие встретят того, с кем захотят провести всю жизнь.

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Весы

Одиноким Весам также повезет в любви – случайная встреча перевернет все с ног на голову. Уроженцы знака влюбятся так, что будут готовы горы свернуть ради своего партнера. Звезды сулят им бурный роман и даже свадьбу к концу года. Также ключевыми будут две даты – 5 и 8 февраля. В эти дни могут поступить выгодные деловые предложения, на которые стоит обратить внимание.

Козерог

Полнолуние 5 февраля принесет настоящую удача уроженцам этого знака зодиака. Козероги много трудились, и все их старания будут вознаграждены – возможно, они получат крупную премию, на которую и не рассчитывали, или же прибыль принесут старые инвестиции. Также в жизнь уроженцев знака ворвутся люди из прошлого – это могут быть как давние друзья, которые решат вдруг возобновить связи, так и былая любовь. Козерогам стоит прислушаться к голосу своего сердца, а не только разума.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.