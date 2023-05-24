Цифри не брешуть? Ваш номер телефону може багато розповісти про ваш характер

Здавалося б, номер телефону – це просто випадкова послідовність цифр, яка ніяк не може допомогти розшифрувати характер людини. Проте нумерологи стверджують, що у житті немає випадковостей.

Щоб дізнатися, що ваш номер телефону говорить про вас, потрібно додати всі цифри. Якщо в сумі вийшло двозначне число, наприклад 29, потрібно їх знову додати – буде 11, та знову 1+1 = 2. Важливо продовжувати рахувати, доки вийде число від 1 до 9.

1

Нумерологічна одиниця – це людина, яка не боїться нових викликів. Вона повністю віддається роботі, завдяки чому дуже швидко піднімається кар'єрними сходами.

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2

Про нумерологічні двійки можна сказати, що такі люди вкрай недовірливі. Вони не відкриваються новим знайомим – їх бачать такими, якими вони хочуть, щоб їх бачили. Справжні емоції завжди будуть заховані за маскою.

3

Люди з числом 3 відомі своїм почуттям гумору та не бояться компромісів. Навіть коли вони з кимось не згодні, намагаються дивитись на світ очима співрозмовника. Варто додати, що трійки не бояться своїх емоцій. Вони відкрито говорять про те, що відчувають, навіть якщо це означає завдати комусь болю. Для них найважливіше чесність і відкритість.

4

Говорять, що число 4 – ідеальні друзі. Вони не лише не розкривають довірених їм таємниць, а й завжди поряд, коли потрібні. Одна з головних рис – сором'язливість.

5

5 – справжні щасливчики у житті. На думку нумерологів, на їхнє життя впливають п'ять стихій: вогонь, вода, земля, дерево та повітря. Число 5 може досягти всього, про що мріє, тому такі люди постійно виходять за межі своїх можливостей.

6

Це люди, яким краще не заважати. Коли вони відчувають загрозу, відразу ж перетворюються на левів, які захищатимуть себе та своїх близьких. Нумерологічна шістка любить тримати руку на пульсі у всіх сферах життя.

7

Сімки дуже загадкові. Вони уникають компанії, воліючи проводити час на самоті. Це справжні артистичні душі, які світ часто неправильно розуміє. Понад те, по-справжньому познайомитися з нумерологічними сімками можуть лише одиниці.

8

Нумерологічні 8 часто – трудоголіки, які хочуть виконати доручені їм завдання будь-що-будь. Вони не бояться тяжкої роботи. Саме такі люди мають великі шанси на успіх не лише у професійному, а й в особистому плані.

9

Люди числа 9 славляться своєю точністю. Коли вони щось роблять, вони намагаються зробити це якнайкраще. Вони продовжують удосконалювати свої навички. На їхню думку, завжди є чим зайнятися навіть під час відпустки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.