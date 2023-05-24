Цифры не лгут? Ваш номер телефона может многое рассказать о вашем характере

Казалось бы, номер телефона – это просто случайная последовательность цифр, которая никак не может помочь в расшифровке характера человека. Однако нумерологи утверждают, что в жизни не бывает случайностей.

Для того, чтобы узнать, что ваш номер телефона говорит о вас, нужно сложить все цифры. Если в сумме вышло двузначное число, например 29, то нужно их снова сложить – будет 11, а потом снова 1+1 = 2. Важно продолжать считать, пока не получится число от 1 до 9.

1

Нумерологическая единица – это человек, который не боится новых вызовов. Он полностью отдается работе, благодаря чему очень быстро поднимается по карьерной лестнице.

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2

О нумерологической двойке можно сказать, что такие люди крайне недоверчивые. Они не открываются новым знакомым – их видят такими, какими они хотят, чтобы их видели. Настоящие эмоции всегда будут спрятаны за маской.

3

Люди с числом 3 известны своим чувством юмора и не боятся компромиссов. Даже когда они с кем-то не согласны, стараются смотреть на мир глазами собеседника. Стоит добавить, что тройки не боятся своих эмоций. Они открыто говорят о том, что чувствуют, даже если это означает причинить кому-то боль. Для них важнее всего честность и открытость.

4

Говорят, что число 4 – идеальные друзья. Они не только не раскрывают доверенных им тайн, но и всегда рядом, когда нужны. Одна из их главных черт – застенчивость.

5

5 – настоящие счастливчики в жизни. По мнению нумерологов, на их жизнь влияют пять стихий: огонь, вода, земля, дерево и воздух. Число 5 может достичь всего, о чем мечтает, поэтому такие люди постоянно выходят за пределы своих возможностей.

6

Это люди, которым лучше не мешать. Когда они чувствуют угрозу, сразу же превращаются в львов, которые будут защищать себя и своих близких. Нумерологическая шестерка любит держать руку на пульсе во всех сферах жизни.

7

Седьмерки очень загадочны. Они избегают компании, предпочитая проводить время в одиночестве. Это настоящие артистические души, которых мир часто неправильно понимает. Более того, по-настоящему познакомиться с нумерологическими семерками могут лишь единицы.

8

Нумерологические 8 часто – трудоголики, которые хотят выполнить порученные им задачи во что бы то ни стало. Они не боятся тяжелой работы. Именно такие люди имеют большие шансы на успех не только в профессиональном, но и в личном плане.

9

Люди числа 9 славятся своей точностью. Когда они что-то делают, они стараются сделать это как можно лучше. Они продолжают совершенствовать свои навыки. По их мнению, всегда есть чем заняться, даже во время отпуска.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.