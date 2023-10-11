Квітникарі відповіли, як правильно обрізати півонії восени, щоб пишно цвіли наступного року

Досвідчені квітникарі розповіли, як правильно підготувати кущі півоній до зими і забезпечити їм пишний цвіт у майбутньому.

Під час підготовки півоній до зими, важливо виконати повний обріз всієї трав'янистої частини рослини аж до рівня землі. Також необхідно очистити грядку від шкідників і бур'янів.

Про це пише ТСН.

Пам'ятайте про ще один важливий етап - правильне підживлення. Здорові і міцні рослини легше переносять зиму, тому внесення добрив є важливим, особливо, якщо ви помітили, що кущі виглядають слабкими. Для підживлення використовують лише калійно-фосфорні добрива: на 10 літрів води додають 1 столову ложку калію та 1,5-2 столові ложки суперфосфату.

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Важливо уникати використання азотних добрив, оскільки це може призвести до надмірного росту куща, особливо якщо попереду передбачаються теплі дні. Це може зробити рослину більш вразливою до зимових умов та вплинути на її стійкість до хвороб та шкідників весною.

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Нагадаємо, ми вже писали, коли варто висаджувати півонії.