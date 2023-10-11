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Цветоводы ответили, как правильно обрезать пионы осенью, чтобы пышно цвели на следующий год

Цихоцкая Мария

Цветоводы ответили, как правильно обрезать пионы осенью, чтобы пышно цвели на следующий год

Опытные цветоводы рассказали, как правильно подготовить кусты пионов к зиме и обеспечить им пышный цвет в будущем.

При подготовке пионов к зиме важно выполнить полный обрез всей травянистой части растения вплоть до уровня земли. Также необходимо очистить грядку от вредителей и сорняков.

Об этом пишет ТСН.

Помните об еще одном важном этапе – правильной подкормке. Здоровые и крепкие растения легче переносят зиму, поэтому внесение удобрений важно, особенно, если вы заметили, что кусты выглядят слабыми. Для подкормки используют только калийно-фосфорные удобрения: на 10 л воды добавляют 1 столовую ложку калия и 1,5-2 столовые ложки суперфосфата.

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Важно избегать использования азотных удобрений, поскольку это может привести к чрезмерному росту куста, особенно если предстоят теплые дни. Это может сделать растение более уязвимым к зимним условиям и повлиять на его устойчивость к болезням и вредителям весной.

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Напомним, мы уже писали, когда стоит высаживать пионы.

Общество