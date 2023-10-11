Цветоводы ответили, как правильно обрезать пионы осенью, чтобы пышно цвели на следующий год

Опытные цветоводы рассказали, как правильно подготовить кусты пионов к зиме и обеспечить им пышный цвет в будущем.

При подготовке пионов к зиме важно выполнить полный обрез всей травянистой части растения вплоть до уровня земли. Также необходимо очистить грядку от вредителей и сорняков.

Об этом пишет ТСН.

Помните об еще одном важном этапе – правильной подкормке. Здоровые и крепкие растения легче переносят зиму, поэтому внесение удобрений важно, особенно, если вы заметили, что кусты выглядят слабыми. Для подкормки используют только калийно-фосфорные удобрения: на 10 л воды добавляют 1 столовую ложку калия и 1,5-2 столовые ложки суперфосфата.

Читайте также: Подрезайте гортензии в весе дважды, чтобы продлить срок "жизни" букета: советы флористки

Важно избегать использования азотных удобрений, поскольку это может привести к чрезмерному росту куста, особенно если предстоят теплые дни. Это может сделать растение более уязвимым к зимним условиям и повлиять на его устойчивость к болезням и вредителям весной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Напомним, мы уже писали, когда стоит высаживать пионы.