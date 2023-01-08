У трьох знаків зодіаку будуть проблеми через ретроградні планети: січень не буде спокійним

Цей рік починається не для всіх знаків зодіаку однаково, для одних все складається добре, а для інших – далеко не так. Але що б не приготувала вам доля, відповідальність несуть зірки.

Через ретроградний Марс у Близнюках, ретроградний Меркурій у Козерогові та ретроградний Уран у Тельці протягом січня життя трьох знаків буде важким. Астрологи розповіли, кому варто підготуватися до складнощів.

Рак

Ретроградний Меркурій у Козерогові потрапляє прямо у вашу зону відносин і партнерства. Ця подія може спричинити деякі непорозуміння, які ви не зможете вирішити, щось, що згодом може призвести до конфлікту. У цей час, коли нічне небо є свідком кількох ретроградів, вас просять переглянути людей, яких ви впускаєте у своє життя, оскільки деякі з них можуть бути токсичними.

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Що стосується грошей, уникайте наразі будь-яких інвестицій. Однак зірки радять вам не втрачати пріоритетів і бути дуже уважними, щоб не захопитися імпульсивністю під час ретроградної планети Уран у Тельці. Це вбереже вас від жалю в майбутньому.

Козеріг

Непередбачені, суперечки на роботі та інші проблеми з витратами. Якщо ви думали, що у вас є хороший план на 2023 рік, можливо, вам варто переглянути свої плани. На жаль, рік для вас почався дуже погано. Оскільки Марс продовжує ретроградний рух, це приносить вам сильні вібрації та пригнічує вашу творчість і мотивацію.

Додайте до цього ретроградний Меркурій у вашому знаку зодіаку, і він кине вас у густий туман до початку лютого. Будьте обережні, ці заплутані транзити можуть чинити на вас сильний тиск і змусити вас сумніватися у власних силах. Зірки радять вам у цей період бути спокійнішими та уникати серйозних рішень.

Діва

Ретроградний Меркурій найбільше впливає на вас, і ви нічого не можете з цим зробити. Цього разу ваша правляча планета ретроградує в Козерогові і знаходиться безпосередньо у вашій сфері задоволення, розваг і пристрасті. Тому дуже ймовірно, що це змусить вас більш детально розглянути речі, які приносять вам радість і щастя. Що стосується людей, предметів або навіть повсякденних речей, приготуйтеся, що вас більше не приваблюватимуть певні речі, які вам раніше подобалися. Це ознака того, що ви хочете спробувати щось нове.

Що стосується ваших соціальних стосунків, може виникнути сварка з близьким другом і розчарувати вас. Обов’язково впорайтеся з цією проблемою, зберігаючи спокій. Ви можете подолати цю незручність, не здіймаючи метушні.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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