У трех знаков зодиака будут проблемы из-за ретроградных планет: январь не будет спокойным

Этот год начинается не для всех знаков зодиака одинаково, для одних все складывается хорошо, а для других далеко не так. Но что бы ни приготовила вам судьба, ответственность несут звезды.

Из-за ретроградного Марса в Близнецах, ретроградного Меркурия в Козероге и ретроградного Урана в Тельце в течение января жизнь трех знаков будет тяжелой. Астрологи рассказали, кому следует подготовиться к сложностям.

Рак

Ретроградный Меркурий в Козероге попадает прямо в вашу зону отношений и партнерства. Это событие может вызвать некоторые недоразумения, которые вы не сможете решить, что-то, что может привести к конфликту. В это время, когда ночное небо является свидетелем нескольких ретроградов, вас просят пересмотреть людей, которых вы впускаете в свою жизнь, поскольку некоторые из них могут быть токсичными.

Видео дня

Что касается денег, избегайте пока каких-либо инвестиций. Однако звезды советуют вам не терять приоритеты и быть очень внимательными, чтобы не увлечься импульсивностью во время ретроградной планеты Уран в Тельце. Это убережет вас от сожаления в будущем.

Козерог

Непредвиденные споры на работе и другие проблемы с затратами. Если вы думали, что у вас есть хороший план на 2023 год, возможно, вам следует просмотреть свои планы. К сожалению, год для вас начался очень плохо. Поскольку Марс продолжает ретроградное движение, это приносит вам сильные вибрации и удручает ваше творчество и мотивацию.

Добавьте к этому ретроградный Меркурий в вашем зодиаке, и он бросит вас в густой туман до начала февраля. Будьте осторожны, эти запутанные транзиты могут оказывать на вас сильное давление и заставить вас сомневаться в своих силах. Звезды советуют вам в этот период быть более спокойными и избегать серьезных решений.

Дева

Ретроградный Меркурий больше всего влияет на вас, и вы ничего не можете с этим поделать. На этот раз ваша правящая планета ретроградирует в Козероге и находится непосредственно в вашей сфере удовольствия, развлечений и страстей. Поэтому очень вероятно, что это заставит вас подробнее рассмотреть вещи, которые приносят вам радость и счастье. Что касается людей, предметов или даже обыденных вещей, приготовьтесь, что вас больше не будут привлекать определенные вещи, которые вам раньше нравились. Это признак того, что вы хотите попробовать что-нибудь новое.

Что касается ваших социальных отношений, может возникнуть ссора с близким другом и разочаровать вас. Обязательно справьтесь с этой проблемой, сохраняя покой. Вы можете преодолеть это неудобство, не поднимая суеты.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!