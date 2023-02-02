Вчені знайшли згадку про невідому раніше країну Каріні на щиті стародавнього царя (фото)

Напис на бронзовому щиті, який придбав музей Резан Хас, відкрив назву невідомої країни. Вважається, що бронзовий щит, який належав урартському царю Аргішті, було знайдено в межах Агри-Патноса або Муша у східній Туреччині. Про це пише Arkeonews.

На дискусії "Оцінка урартської колекції музею Резан Хас", організованій Університетом Кадіра Хаса, член факультету Університету Ван Юзунцю Йил, доцент Орхан Варол заявив, що на бронзовому щиті вони виявили існування нової країни під назвою Каріні (Qarini), написаної ідеограмою KUR, яка є державним знаком.

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Орхан Варол сказав, що більшість урартських написів складаються з військових кампаній і перемог царів, написаних на кам’яних блоках, таких як андезит, базальт і вапняк, або на скелястих ділянках.

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"Ми також отримуємо інформацію про війни та перемоги в урартських знаряддях війни. Зрозуміло, що окрім використання урартських щитів на полі бою, вони також могли служити знаком перемоги для царів. Іноді на щиті вказується, що завойована країна або зброя війни були присвячені головному богу. У руках короля чи великого воїна щит, який відіграє важливу роль у перемозі у війні, набуває символічного значення та цінності, будучи обробленим клинописом", – додав вчений.

Ширина щита 40 сантиметрів. Крім напису, на поверхні щита є пунктирні та вигнуті смуги. Щит містить не тільки нову інформацію про урартську експансію під час правління царя Аргішті, а також про мовні особливості Урарту. Урарти перейняли ассирійську клинописну систему письма. Усі правителі, окрім Сардурі І, писали урартською мовою. Його син Ішпуіні (приблизно 830-810 рр. до н.е.) пізніші правителі писали урартською мовою також.

Аргішті I був шостим відомим царем Урарту, правив з 786 до н.е. по 764 р. до н.е. Він підкорив північну частину Сирії і зробив Урарту наймогутнішою державою постхетської Малої Азії. Він також розширив кордони країни аж до Кавказу.

З самого початку історії Урартського царства виготовлялися дуже характерні артефакти, включаючи сотні бронзових поясів разом із щитами, сагайдаками, шоломами, дзвонами, спорядженням для коней, ювелірними виробами, а також керамічними та металевими посудинами багатьох форм. Багато з цих артефактів мають царські написи та прикрашені характерними мотивами та сценами, які складаються з різних божеств і складних потойбічних істот, королівських ритуалів, полювання, битв і жанрових сцен.

Докладне дослідження бронзового щита та поселення Каріні незабаром буде опубліковано членами факультету Університету Ван Юзунцю Йила, професором, доктором Рафетом Чавушоглу та доцентом, доктором Орханом Варолом.

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