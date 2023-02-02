Ученые нашли упоминание о неизвестной ранее стране Карини на щите древнего царя (фото)

Надпись на бронзовом щите, которую приобрел музей Резан Хас, открыла название неизвестной страны. Считается, что бронзовый щит, принадлежавший урартскому царю Аргишти, был найден в пределах Агры-Патноса или Муша в восточной Турции. Об этом пишет Arkeonews.

На дискуссии "Оценка урартской коллекции музея Резан Хас", организованной Университетом Кадира Хаса, член факультета Университета Ван Юзунцу Йил, доцент Орхан Варол заявил, что на бронзовом щите они обнаружили существование новой страны под названием Карини (Karini), написанной идео государственным знаком.

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Орхан Варол сказал, что большинство урартских надписей состоят из военных кампаний и побед царей, написанных на каменных блоках, таких как андезит, базальт и известняк или на скалистых участках.

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Мы также получаем информацию о войнах и победах в урартских орудиях войны. Понятно, что кроме использования урартских щитов на поле боя, они также могли служить знаком победы для царей. Иногда на щите указывается, что завоеванная страна или оружие войны были посвящены главному богу. В руках короля или великого воина щит, играющий важную роль в победе в войне, приобретает символическое значение и ценность, будучи обработанной клинописью", – добавил ученый.

Ширина щита 40 сантиметров. Кроме надписи, на поверхности щита есть пунктирные и изогнутые полосы. Щит содержит не только новую информацию об урартской экспансии во время правления царя Аргишти, а также о языковых особенностях Урарта. Урарты приняли ассирийскую клинописную систему письма. Все правители, кроме Сардури I, писали на урартском языке. Его сын Ишпуини (примерно 830-810 гг. до н.э.) более поздние правители писали на урартском языке также.

Аргишти I был шестым известным царем Урарту, правил с 786 г. до н.э. по 764 г. до н. Он покорил северную часть Сирии и сделал Урарту самым могущественным государством постхетской Малой Азии. Он также расширил границы страны до Кавказа.

С самого начала истории Урартского царства изготовлялись характерные артефакты, включая сотни бронзовых поясов вместе со щитами, колчанами, шлемами, колоколами, снаряжением для лошадей, ювелирными изделиями, а также керамическими и металлическими сосудами многих форм. Многие из этих артефактов имеют царские надписи и украшены характерными мотивами и сценами, состоящими из разных божеств и сложных потусторонних существ, королевских ритуалов, охоты, сражений и жанровых сцен.

Подробное исследование бронзового щита и поселения Карини вскоре будет опубликовано членами факультета Университета Ван Юзунцу Йыла, профессором, доктором Рафетом Чавушоглу и доцентом, доктором Орханом Варолом.

Ранее, ученые обнаружили одну, возможно, наиболее девственную окаменелость динозавра с сохраненной кожей и лицом.

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