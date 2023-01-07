Вчені пояснили, як на супутник Юпітера могло потрапити життя

Вчені пояснили, яким чином на супутник Юпітера, Європу, могло потрапити життя. Для цього науковці провели комп'ютерне моделювання.

Згідно з дослідженням співробітників Техаського університету в Остіні, яке опублікували на American Geophysical Union, астероїди і комети привести до того, що на Європі, можливо, є життя. Воно показало, що це можливо, навіть якщо небесні тіла не пробивало крижану оболонку супутника газового гіганта.

Моделювання показало, що якщо сила удару буде достатньою, аби частинки комети або астероїда потрапили на глибину близько п’яти кілометрів, тала вода опуститься крізь іншу частину льоду. Таким чином різні окислювачі, які необхідні для існування різних форм життя, можуть потрапити з поверхні супутника у внутрішній океан.

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Після цього окислювачі можуть підтримувати будь-яке потенційне життя в захищених водах океану Європи.

Зазначається, що вчені вже виявили десятки кратерів на поверхні супутника, багато з яких відрізняються хвилястою поверхнею, що свідчить про замерзлу талу воду.

Втім, попри результати нового дослідження, вченим потрібно більше даних. Їх вдасться зібрати космічному кораблю у межах майбутньої місії НАСА Europa Clipper.

Нагадаємо, вчені припускають, що вже до кінця цього століття більш ніж чверть усього біорізноманіття планети зникне внаслідок масового вимирання на Землі, і цей процес вже почався.

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