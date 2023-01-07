Ученые объяснили, как на спутник Юпитера могла попасть жизнь

Ученые объяснили, каким образом на спутник Юпитера, Европу, могла попасть жизнь. Для этого учёные провели компьютерное моделирование.

Согласно исследованию сотрудников Техасского университета в Остине, опубликованном на American Geophysical Union, астероиды и кометы привести к тому, что на Европе, возможно, есть жизнь. Оно показало, что это возможно, даже если небесные тела не пробивали ледяную оболочку спутника газового гиганта.

Моделирование показало, что если сила удара будет достаточной, чтобы частицы кометы или астероида попали на глубину около пяти километров, талая вода опустится через другую часть льда. Таким образом, различные окислители, необходимые для существования различных форм жизни, могут попасть с поверхности спутника во внутренний океан.

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После этого окислители могут поддерживать любую потенциальную жизнь в защищенных водах океана Европы.

Ученые уже обнаружили десятки кратеров на поверхности спутника, многие из которых отличаются волнистой поверхностью, что свидетельствует о замерзшей талой воде.

Впрочем, несмотря на результаты нового исследования, учёным требуется больше данных. Их удастся собрать космическому кораблю в рамках предстоящей миссии НАСА Europa Clipper.

Напомним, ученые предполагают, что уже к концу этого века более четверти всего биоразнообразия планеты исчезнет в результате массового вымирания на Земле, и этот процесс уже начался.

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