Вчені відповіли, чому коти рухають вушками на 180 градусів

Кішки і коти мають унікальну здатність рухати свої вуха незалежно одне від одного. Багато людей спостерігали за цим кумедним явищем, але не звертали на нього особливої уваги. Однак цей рух вух може розповісти багато про настрій і наміри кішки.

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Згідно з проведеними дослідженнями, найчастіше кішки рухають свої вуха у напрямку джерела звуку. Це допомагає їм визначити, звідки йде шум, і покращує їх слух на близько 20%. Вони також можуть повертати вуха на 180 градусів, що дозволяє їм отримувати звуки з будь-якого напрямку, стверджують вчені.

У відмінність від людей і собак, кішки мають здатність сприймати звуки на вищих і нижчих частотах – від 45 до 64 тисяч герц. Під час експерименту було встановлено, що кішки рухають свої вуха не тільки для покращення слуху, але і як засіб спілкування з людиною.

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Коли кішка спрямовує свої вуха вперед, це свідчить про позитивні емоції та задоволення від взаємодії зі своїм господарем. У таких ситуаціях кішки раді комунікації і показують свою вдячність за увагу.

Якщо вуха кішки піднімаються вгору і вона широко розглядає довколишнє середовище, це означає, що вона зацікавлена чимось новим. Швидкі рухи вухами можуть свідчити про бажання полювати, тому ви можете спокійно дати їй іграшку для розваги.

Легко помітити налякану кішку за тим, що вона спрямовує свої вуха убік. В таких випадках краще дати їм спокій та уникати будь-якого непотрібного подразнення, щоб не спровокувати агресію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думають собаки, коли схиляють голову.

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