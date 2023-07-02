Ученые ответили, почему коты двигают ушками на 180 градусов

Кошки и кошки обладают уникальной способностью двигать свои уши независимо друг от друга. Многие наблюдали за этим забавным явлением, но не обращали на него особого внимания. Однако это движение ушей может рассказать многое о настроении и намерениях кошки.

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Согласно проведенным исследованиям, чаще всего кошки двигают свои уши в направлении источника звука. Это помогает им определить, откуда идет шум, и улучшает их слух около 20%. Они также могут возвращать уши на 180 градусов, что позволяет получать звуки из любого направления, утверждают ученые.

В отличие от людей и собак, кошки обладают способностью воспринимать звуки на более высоких и низших частотах – от 45 до 64 тысяч герц. В ходе эксперимента было установлено, что кошки двигают свои уши не только для улучшения слуха, но и как средство общения с человеком.

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Когда кошка направляет свои уши вперед, это свидетельствует о положительных эмоциях и удовольствиях от взаимодействия со своим хозяином. В таких ситуациях кошки рады коммуникации и показывают свою благодарность за внимание.

Если уши кошки поднимаются вверх и она широко рассматривает окружающую среду, значит она заинтересована чем-то новым. Быстрые движения ушами могут свидетельствовать о желании охотиться, поэтому вы можете спокойно дать ей игрушку для развлечения.

Легко заметить напуганную кошку за тем, что она устремляет свои уши в сторону. В таких случаях лучше оставить их в покое и избегать любого ненужного раздражения, чтобы не спровоцировать агрессию.

Напомним, ранее мы писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову.

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