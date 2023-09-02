Догляд за фарбованим волоссям: що потрібно перестати робити

Після фарбування волосся стає блискучим та містить певну кількість поживних елементів. Проте за фарбованим волоссям потрібно доглядати вдома, адже яскравість кольору та здоровий вигляд можуть швидко зникнути.

UAportal поділиться порадами, які допоможуть вам у домашньому догляді за фарбованим волоссям.

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Догляд:

1. Відмовтеся від мусу:

Мус для укладання волосся може швидко вимити колір, оскільки містить алкоголь. Краще обирати більш обережні засоби стайлінгу, які не мають такого негативного впливу на фарбоване волосся.

2. Не мийте голову щодня:

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Часте миття голови призводить до швидкого змивання фарби. Рекомендується переходити на режим "через день" або чергувати миття з шампунем та ополіскування водою.

3. Використовуйте кондиціонер:

Кондиціонер є надзвичайно важливим для догляду за фарбованим волоссям. Він допомагає зберегти колір та наділяє волосся вітамінами.

4. Застосовуйте маску:

Раз на тиждень використовуйте глибоко зволожуючу маску для волосся. Це забезпечить насичення вологою волосся та допоможе зберегти насиченість кольору.

5. Захищайте волосся від сонця:

У разі відпочинку на сонці застосовуйте спеціальний засіб із SPF для волосся та носіть головні убори, які захищають волосся від шкідливих УФ-променів.

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