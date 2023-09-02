Уход за крашеными волосами: что нужно перестать делать

После окрашивания волосы становятся блестящими и содержат определенное количество питательных элементов. Однако за крашеными волосами нужно ухаживать дома, ведь яркость цвета и здоровый вид могут быстро исчезнуть.

UAportal поделится советами, которые помогут вам в домашнем уходе за окрашенными волосами.

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Уход:

1. Откажитесь от мусса:

Мусс для укладки волос может быстро вымыть цвет, поскольку содержит алкоголь. Лучше выбирать более осторожные средства стайлинга, которые не оказывают такого негативного влияния на крашеные волосы.

2. Не мойте голову каждый день:

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Частое мытье головы приводит к быстрому смыванию краски. Рекомендуется переходить на режим "через день" или чередовать мойку с шампунем и ополаскиванием водой.

3. Используйте кондиционер:

Кондиционер чрезвычайно важен для ухода за окрашенными волосами. Он помогает сохранить цвет и наделяет волосы витаминами.

4. Используйте маску:

Раз в неделю используйте глубоко увлажняющую маску для волос. Это обеспечит насыщение влажными волосами и поможет сохранить насыщенность цвета.

5. Защищайте волосы от солнца:

В случае отдыха на солнце применяйте специальное средство из SPF для волос и носите головные уборы, защищающие волосы от вредных УФ-лучей.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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