Українські десантники знищили російський танк на Луганщині (відео)

Українські військові ліквідували ворожий танк на Луганщині. За попередніми даними, знищення техніки окупантів відбулося у район Білогорівки.

Танк росіян ліквідували бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відео опублікував український волонтер та військовий журналіст Роман Бочкала на своєму Telegram-каналі.

"Російський танк знищили десантники 81-ї десантно-штурмової бригади", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як український оператор наводить зброю на техніку окупантів. Танк вибухає, а згодом згорає вщент.

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Над місцем удару видніється полум'я та високий стовп густого диму.

Волонтери міжнародної спільноти GeoConfirmed геолокували точне місце знищення техніки ворогів. За їхніми даними, йдеться про точку приблизно у 2 км від Білогорівки на трасі, що прямує до Шипилівки.

Нагадаємо, раніше морські піхотинці показали відео знищення ворожої техніки з ПТРК "Стугна-П". Українські бійці вистежили та знищили ворога на одній з активних ділянок фронту.

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