Украинские десантники уничтожили российский танк в Луганской области (видео)

Украинские военные ликвидировали вражеский танк в Луганской области. По предварительным данным, уничтожение техники оккупантов произошло в район Белогоровки.

Танк россиян ликвидировали бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Видео опубликовал украинский волонтер и военный журналист Роман Бочкала на своем Telegram-канале.

"Российский танк уничтожили десантники 81-й десантно-штурмовой бригады", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинский оператор наводит оружие на технику оккупантов. Танк взрывается, а потом сгорает дотла.

Видео дня

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Над местом удара виднеется пламя и высокий столб густого дыма.

Волонтеры международного сообщества GeoConfirmed геолоцировали точное место уничтожения техники врагов. По их данным, речь идет о точке примерно в 2 км от Белогоровки на трассе, направляющейся в Шипиловку.

Напомним, ранее морские пехотинцы показали видео уничтожение вражеской техники из ПТРК "Стугна-П". Украинские бойцы выследили и уничтожили врага на одном из активных участков фронта.

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