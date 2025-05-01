Українські водійські посвідчення 'визнає' одна з країн ЄС: подробиці

Громадяни України, які перебувають у Латвії, матимуть можливість обміняти свої українські водійські посвідчення на латвійські без необхідності проходити теоретичні та практичні іспити. Це значно полегшить процес легалізації їхнього водіння в країні. Така ж процедура передбачена й для латвійців в Україні – обмін відбуватиметься напряму, без додаткового підтвердження водійських умінь.

Таке рішення було прийнято під час засідання уряду 30 квітня, про що повідомив у Верховній Раді представник Кабінету Міністрів Тарас Мельничук. Мова йде про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень між Україною та Латвією.

Іншими словами, після того як угода набуде чинності, громадяни України, які переїхали до Латвії, зможуть обміняти свої водійські права на латвійські без проходження іспитів – як теоретичного, так і практичного. Аналогічна процедура буде доступна й для латвійських громадян, які мешкають в Україні. Це рішення забезпечить обом сторонам рівні та зручні умови. Фактично, це означає:

громадянам України не потрібно буде заново навчатися чи складати іспити в Латвії для отримання місцевого водійського посвідчення;

жителі Латвії матимуть аналогічні умови для обміну прав в Україні.

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Раніше українці, які перебували в Латвії понад рік, були зобов’язані складати іспити, аби отримати латвійське водійське посвідчення та мати право керувати авто легально. Водночас ця вимога не стосувалася осіб зі статусом тимчасового захисту – вони могли надалі користуватися українськими правами.

Ще у жовтні 2023 року в Головному сервісному центрі МВС повідомляли, що триває активна підготовка відповідної угоди. Тепер, після її підписання та ратифікації, українські водії отримали можливість оформлювати латвійські водійські документи без проходження додаткових процедур.

Україна вже має подібні угоди з кількома країнами, зокрема Італією, Іспанією, Туреччиною та ОАЕ. Це свідчить про те, що список держав, у яких українські водії можуть безперешкодно обмінювати посвідчення, поступово зростає – і це позитивна новина для тих, хто живе чи планує проживати за кордоном.

Нагадаємо, в Раді підготували законопроєкт, згідно з яким усім водіям в Україні доведеться міняти водійські права.

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