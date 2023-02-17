Українські військові знищили дроном-камікадзе ворожий танк біля Каховської ГЕС (відео)

Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили російський танк. Окупанти намагалися "заховати" техніку поблизу Каховської ГЕС.

Відео з роботою військових оприлюднив блогер та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі. За його словами, дрон-камікадзе придбали на кошти, зібрані українцями.

«Окупанти вирішили біля Каховської ГЕС сховати танк. Але від наших не сховаєшся. Використавши FPV-дрон, кошти на який зібрали небайдужі українці, спецпризначенці дістали таки танк. Неймовірна точність та майстерність пілота», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що знищенням ворожого танка займалися бійці 126-ї бригади.

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На відео можна побачити, як оператор, визначивши місце розташування ворога, скеровує дрон-камікадзе прямо в танк.

У цей час інший безпілотник з висоти фіксує влучання. Видно потужний вибух, після чого до місця удару підбігає окупант. Згодом у "схованку" залітає ще один дрон та добиває ворожий танк.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили російський ЗРК "Оса". На це знадобився один влучний постріл артилерії.

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