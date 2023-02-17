Украинские военные уничтожили дроном-камикадзе вражеский танк у Каховской ГЭС (видео)

Украинские военные с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский танк. оккупанты пытались "спрятать" технику вблизи Каховской ГЭС.

Видео с работой военных обнародовал блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале. По его словам, дрон-камикадзе приобрели на средства, собранные украинцами.

«Оккупанты решили у Каховской ГЭС спрятать танк. Но от наших не укроешься. Использовав FPV-дрон, средства на который собрали неравнодушные украинцы, спецназовцы получили танк. Невероятная точность и мастерство пилота», – говорится в сообщении.

Видео дня

Уничтожением вражеского танка занимались бойцы 126-й бригады.

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На видео можно увидеть, как оператор, определив месторасположение врага, направляет дрон-камикадзе прямо в танк.

В настоящее время другой беспилотник с высоты фиксирует попадание. Виден мощный взрыв, после чего к месту удара подбегает оккупант. Впоследствии в "тайник" залетает еще один дрон и добивает вражеский танк.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили российский ЗРК "Оса". На это понадобился один меткий выстрел артиллерии.

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