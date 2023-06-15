Українців чекають жорсткі перевірки під час яких уряд планує скоротити списки отримувачів та урізати розмір субсидій
Незабаром плануються масштабні перевірки отримувачів соціальних виплат з метою оптимізації системи. Уряд намірений зменшити список осіб, що отримують допомогу, а також скоротити розмір житлових субсидій. Це стало відомо з наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".
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Такі перевірки проводяться щороку, але у 2023 році передбачається їх посилення. Будуть перевірятися дані з таких державних реєстрів:
- Реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України (ПФУ);
- Реєстр Державної податкової служби;
- Реєстр Міграційної служби;
- Реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.
Пошуки нових підходів пояснюються зростанням кількості порушень у системі соціальних виплат, особливо актуальними під час воєнного конфлікту. За припущеннями, обсяги неправомірно отримуваних допомог можуть досягати понад 10%, що перевищує мільярди гривень.
Згідно з законодавством, українці будуть перевірятися на трьох етапах:
- Під час звернення за допомогою;
- Під час отримання державної допомоги;
- Після отримання допомоги.
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Фахівці зможуть отримати таку інформацію:
- Зареєстровані транспортні засоби;
- Реквізити документів (тип, назва, серія та номер, дата видачі, термін дії) та можливість встановлення втрачених або викрадених документів, а також місця проживання;
- Митне оформлення транспорту та його складових частин;
- Бюджетні рахунки для сплати штрафів за кримінальні або адміністративні порушення;
- Джерела доходів, одержаних фізичними особами від податкових агентів, а також ознаки доходів, отриманих від підприємницької або незалежної професійної діяльності.
Виплати допомоги на оплату житлово-комунальних послуг будуть припинятися або вимагатиметься повернення переплати державі, якщо виявлено недостовірну інформацію.
Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.
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