Українці можуть отримати невиплачені субсидії на комуналку: пояснення ПФУ

Пенсійний фонд України повідомив, що українці, які мають право на отримання субсидій, можуть отримати невиплачені суми пільг до вересня 2023 року. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Конкретно йдеться про кошти, які були обліковані на рахунках для виплати пільг, і які не були виплачені згідно заявок громадян. Ці кошти нараховувалися на рахунках пільговиків станом на 1 червня 2022 року. Але, через відсутність звернень про їх виплату, облік цих коштів було зупинено 20 грудня 2022 року. Після цього кошти були повернуті Ощадбанком на рахунок Міністерства соціальної політики.

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Зараз Пенсійний фонд України займається виплатою цих невиплачених сум. Інформується, що процес виплат триватиме до осені 2023 року. Щоб отримати невиплачені кошти, громадянам необхідно подати заяву, в якій мають бути вказані наступні дані:

Назва документа, що підтверджує право на пільги, його серія та номер (якщо є), інформація про те, ким виданий документ та дата його видачі (в разі подання оригіналу документа або електронного посвідчення ветерана).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (необхідний лише для осіб, які мають таку картку, за умови, що в паспорті немає позначки про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Серія та номер паспорта або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України (інформація про те, ким виданий документ та дата його видачі).

Номер рахунку (за стандартом IBAN) та назва банку, де відкрито рахунок для зарахування невиплаченої суми пільги.

Також в Пенсійному фонді України додали, що у випадку смерті пільговика, невиплачені кошти може отримати член його родини.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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