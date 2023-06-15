Хитрість, яка заощадить багато грошей: просто додайте цей інгредієнт у воду під час прибирання

Сіль не тільки покращує смак їжі, але й стане незамінною у прибиранні будинку. Хлорид натрію використовувалася для прибирання принаймні з часів середньовіччя, і наступні покоління продовжували цю традицію.

Виявляється, що сіль – чудова альтернатива харчовій соді. Про це пише Sante Plus.

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Доведено, що екологічно чиста та недорога крупна сіль ефективна для чищення поверхонь, видалення бруду та видалення інших складних плям. Як її використовувати та для чого?

1. Очищення вапняних плям

Вапняні плями цілком можна подолати за допомогою крупної солі у поєднанні з лимоном. Завдяки лимонній кислоті, що міститься в лимоні, знищується вапняк, а крупна сіль полегшує видалення залишків.

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Все, що вам потрібно зробити, це змішати ці два інгредієнти разом, змочити губку в розчині та почистити відповідну ділянку цим чудовим дуетом. Після просто змийте водою.

Ця суміш не тільки діє як дезінфікуючий засіб, але і видаляє вапняний наліт та інші плями, які важко вивести.

2. Домашній освіжувач повітря з крупної солі

Змішайте у мисці близько 20 крапель будь-якої ефірної олії зі 150 г крупної солі. Поставте розчин у тому місці, де з'явився неприємний запах. Або помістіть суміш у пакети та розвісьте по дому.

Окрім природного дезодорування приміщень, крупна сіль також вбирає вологу.

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3. Очищення срібного посуду

Потьмяніли столове срібло можна почистити завдяки дуже простому саморобному розчину, необхідні інгредієнти якого, ймовірно, є у ваших кухонних шафах.

Для початку візьміть аркуш алюмінієвої фольги, який помістіть у пластикову миску (уникайте будь-яких інших металевих матеріалів). Додайте жменю крупної солі в каструлю з киплячою водою, потім наповніть миску гарячою підсоленою водою.

Обережно помістіть срібний предмет, який потрібно очистити, і торкніться його алюмінієвою фольгою. Просто зачекайте від кількох хвилин до 1 години (залежно від ступеня окислення срібла), потім промийте та висушіть тканиною.

4. Очищення пральної машини, у якій з'явився неприємний запах

Сіль також корисна для обслуговування вашої пральної машини. Окрім поглинання вологи, вона також допомагає подолати неприємні запахи.

Для цього насипте жменю крупної солі і літр білого оцту прямо в барабан. Потім увімкніть пральну машину без води на 90°.

Нагадаємо, що посудомийна машина полегшує наше життя і економить час, позбавляючи рутинної роботи. Тому важливо підтримувати її у гарному стані, а для цього треба регулярно очищати від мікробів, плісняви та бактерій.

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