Вже вища за матір: колишня дружина Кличка показала фото їхньої спільної дочки

Наталія Єгорова, які після розлучення з мером Києва Віталієм Кличком повернула собі дівоче прізвище, днями святкувала 49-річчя. У своєму Instagram вона показала, як її привітала донька Єлизавета-Вікторія.

Наталія Єгорова, яка вже кілька років проживає у Німеччині, наразі є учасницею місцевого танцювального шоу. Вона час від часу публікує фото з партнером по танцях зі своїх тренувань.

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Відео дня

Днями Єгорова спочатку виклала відео, як повертається додому після тренування, а її зустрічає донька, матір та сестра.

"Повернення додому! Як приємно повернутися додому переможцем після шоу 1! Тренування продовжуються завтра!", — підписала вона ці кадри.

Потім Єгорова виклала світлину, де позувала біля доньки та тримала в руках торт, на якому було встановлено святкові свічки у формі цифр "49".

"Дякую тобі, моя прекрасна донечко, за всі твої побажання та цей чудовий торт, який ти спекла для мене! Люблю тебе беззастережно", – додала Єгорова підпис під цю світлину.

Також у сторіс 27 лютого Єгорова виклала фото з донькою та повідомила, що Єлизавета-Вікторія прийшла до неї на тренування, аби підтримати.

Довідково: Віталій та Наталія Кличко були одружені 25 років. Пара виховує трьох дітей: синів Єгора-Деніела (2000 р.н.), Максима (2005 р.н.) та доньку Єлизавету-Вікторію (2002 р.н.). Діти колишнього подружжя навчаються за кордоном.

Раніше ексдружина Кличка пояснила, чому їхні діти мають подвійні імена. Так, старшого сина Єгора-Даніеля названо Єгором, оскільки дівоче прізвище Наталії – Єгорова. Дочку експодружжя назвало Єлизавета-Вікторія на честь перемоги Кличка над Ларрі Дональдом. А сина Максима-Олександра назвали на честь легендарного німецького боксера Макса Шмеллінга.

Раніше Єгорова показала, який вигляд має без макіяжу.

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