У чому різниця між трудовим та страховим стажем: пояснення ПФУ

Щороку в Україні поступово зростають вимоги до кількості страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснили, чим страховий стаж відрізняється від трудового і яку роль він відіграє в пенсійній системі.

До 1 січня 2004 року головним критерієм для призначення пенсії в Україні вважався трудовий стаж — це періоди, коли людина офіційно працювала, а також інші обставини, прирівняні до роботи, як-от навчання, служба в армії чи догляд за дитиною. Після набуття чинності Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" було введено поняття страхового стажу. Про це повідомляє ПФУ.

Страховий стаж — це час, протягом якого людина підлягає державному пенсійному страхуванню і за неї щомісяця сплачуються внески не нижче мінімального встановленого рівня. Ключовою відмінністю стало ведення індивідуального обліку внесків: для кожного застрахованого працівника створено персональний електронний запис, у якому зберігається інформація про його заробіток і внески.

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Пенсійний стаж нині фактично прирівнюється до страхового. Це поняття об’єднує весь трудовий стаж до 2004 року та страховий після цієї дати, і саме він є основою для призначення пенсії.

Набутий страховий стаж впливає не лише на можливість виходу на пенсію, а й на її розмір. Окрім цього, він має значення для нарахування лікарняних, допомоги з безробіття, а також для визначення пільг при певних умовах праці. Дані про трудову діяльність до 2004 року підтверджуються трудовою книжкою, а після 2021 року в Україні офіційно діє електронний облік трудового стажу згідно із законом про електронну трудову діяльність.

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