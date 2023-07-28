В Будинку профспілок в Одесі вибухнула граната: є загиблий

У Будинку профспілок, що розташований у центрі Одеси, сталася трагічна подія – вибух гранати, в результаті якого була загинула людина.

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За даними поліції Одещини, правоохоронці наразі з'ясовують обставини цього вибуху. За попередніми даними, причиною вибуху стало необережне поводження з гранатою. Деталі події наразі знаходяться у процесі з'ясування.

На місці інциденту працюють співробітники слідчо-оперативної групи та фахівці вибухотехнічної служби, які займаються розслідуванням та збором необхідних доказів.

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Поліція обіцяє надати детальну інформацію щодо події в подальшому, коли обставини будуть з'ясовані та перевірені. Відомості про потерпілих та обставини вибуху будуть оприлюднені з метою забезпечення прозорості розслідування.

Нагадаємо, 19 липня в окупованому Криму лунали вибухи – детонував склад з боєприпасом ворога на Старокримському полігоні.

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