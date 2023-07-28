В Доме профсоюзов в Одессе взорвалась граната: есть погибший

В Доме профсоюзов, расположенном в центре Одессы, произошло трагическое событие – взрыв гранаты, в результате которого погиб человек.

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По данным полиции Одесщины, правоохранители выясняют обстоятельства этого взрыва. По предварительным данным, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой. Детали происшествия находятся в процессе выяснения.

На месте инцидента работают сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнической службы, занимающиеся расследованием и сбором необходимых доказательств.

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Полиция обещает предоставить подробную информацию о произошедшем в дальнейшем, когда обстоятельства будут выяснены и проверены. Сведения о потерпевших и обстоятельствах взрыва будут обнародованы с целью обеспечения прозрачности расследования.

Напомним, 19 июля в оккупированном Крыму раздавались взрывы – детонировал склад с боеприпасом врага на Старокрымском полигоне.

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