У Єгипті викопали найдавнішу мумію віком 4300 років

Єгиптологи виявили гробницю фараонів поблизу Каїра. У ній була ймовірно найстаріша та найповніша мумія віком близько 4300 років.

Мумія була знайдена на дні 15-метрової шахти в нещодавно розкритій групі гробниць п'ятої та шостої династії поблизу східчастої піраміди в Саккарі. Про це повідомив Захі Хавасс, директор групи єгиптологів, пише The Guardian.

Зазначається, що мумія чоловіка на ім'я Гекашепес перебувала у вапняковому саркофазі, який був запечатаний у розчині.

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"Ця мумія може бути найдавнішою та найповнішою мумією, знайденою в Єгипті на сьогодні", – наголосив Хавасс.

Окрім цього дослідники також виявили гробницю, що належала Хнумджедефу, інспектору чиновників, наглядачеві вельмож і священнику під час правління Унаса, останнього фараона п'ятої династії. Місце поховання прикрашали сюжети з повсякденного життя.

Інша гробниця належала Мері, "охоронцю таємниць і помічниці великого вождя палацу". Численні статуї були також знайдені серед гробниць, у тому числі одна, що представляє чоловіка з дружиною та кількома слугами.

Нагадаємо, під час дослідження мумії "Золотого хлопчика" вчені виявили золотий язик та амулет біля пеніса.

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